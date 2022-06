Děda ještě žije, ale Čermák, Čvančarová a Prachař už porcují byt

Do hádek se postupně zapojí i otec obou bratrů a nakonec i sestra, která na nečekané setkání celé rodiny míří.

„Myslím, že každý se někdy hádá. Co je ale důležitější než samotná hádka, to je usmiřování. Například já sám se už na začátku hádky těším na usmíření. Se Sandrou to umíme moc dobře,“ řekl režisér Vojtěch Moravec, který spolu se Sandrou Novákovou napsal scénář.