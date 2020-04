ČT rozšířila nabídku o vzdělávací videa ČT edu

”Videa pokrývají přes dvacítku předmětů od biologie po zeměpis a jsou přehledně členěna podle stupňů vzdělávání i konkrétních témat. Speciálně v době, kdy žáci nechodí do školy, tak může ČT edu pomoci rodičům s domácí přípravou dětí i učitelům se vzděláváním na dálku,” poznamenala tisková mluvčí Karolína Blinková.

„Projekt ČT edu jsme původně připravovali pro učitele, aby na jednom místě našli videa pro doplnění svého výkladu. V této mimořádné situaci, kdy učitelé a žáci čelí náročné výuce na dálku, jsme se ale rozhodli, že ČT edu otevřeme nejen učitelům, ale i rodičům a dětem. A to v co nejkratším možném čase, přestože jsme původně měli projekt ještě několik měsíců vyvíjet. V posledních dnech jsme vlastně nonstop pracovali na tom, abychom první verzi ČT edu nabídli už v dubnu,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

„ČT edu v tuto chvíli zahrnuje přes 3 000 krátkých videí vhodných pro děti od předškolního věku po žáky středních škol. Videa jsou vybírána zkušenými učiteli a jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, aby se uživatelé co nejsnáze dostali k tomu, co je zajímá a baví.“

Stránky jsou zdarma a videa mají jen pár minut, aby učení zvládli všichni, včetně nejmenších dětí.

„Video samozřejmě nemůže nahradit výuku, ale tím, že je názorné, nese emoci, humor nebo příběh, stává se užitečným a zábavným doplňkem v procesu vzdělávání. Toho budou moci nyní využít nejen učitelé, ale i rodiče, kteří se během uzavření škol učí doma se svými dětmi daleko intenzivněji,“ dodala vedoucí projektu Alžběta Plívová.