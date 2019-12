Co spojuje drony, K2, atletickou legendu a rock and roll

„Myšlenka, že mám v ruce scénář, na kterém mohu konečně pořádně spolupracovat s bráchou, mě lákala,“ přiznává Ondřej Trojan.

„V Želarech měl jen maličkou roli, tady velkou. Hraje chlapíka, který má rád rock and roll, je špičkový tanečník, a ještě se věčně hrabe v autech. A mohu prozradit, že jestli bráchovi něco vůbec nejde, je to tancování, a jestli ho něco vůbec nezajímá, jsou to auta.“

Černá hudební komedie

Bourák je černá hudební komedie a zároveň příběh všedního dne o lidech na okraji společnosti, kteří se se svou situací nechtějí smířit.

„Tím jsou mi sympatičtí, protože ve Slavonicích, kde trávím dost času, potkávám naopak hodně lidí, kteří také neměli na začátku dobře rozdané karty, ale vzdali to a ani za své malé sny nejsou schopni bojovat. To mě mrzí, a proto jsem rád, že naši hrdinové za ně i za své rodiny bojují. Když se totiž člověk snaží, může zvítězit i nad překážkami, které se zdají nepřekonatelné. To je i poselství filmu a připadá mi, že pro dnešní mladé lidi je zajímavé a důležité,“ míní Trojan.

Bourák je jedním ze čtyř filmů, které bude v 15. sezóně projektu innogy – energie českého filmu tato společnost koprodukovat. Dále jsou to Modelář Petra Zelenky, Zátopek Davida Ondříčka a dokument Jany Počtové K2 vlastní cestou.

„Modelář již dostal cenu Filmové nadace, kterou tvoří innogy, Česká televize a Barrandov Studio, a my jsme rádi, když můžeme být u projektů od začátku do konce,“ říká ředitel komunikace innogy v ČR Martin Chalupský.

„Innogy už pomohla do kin více než pětasedmdesáti celovečerním filmům a na rozvoj kinematografie přispěla částkou asi 350 milionů korun.“

Modelář Kryštof Hádek

Do hlavní role Modeláře obsadil Petr Zelenka Kryštofa Hádka. „Je to hrdina, který je konfrontován s různými modely, jak žít. Jestli se úplně odstřihnout od politiky, nebo podporovat dětské domovy, nebo vydělávat peníze... Z takových i jiných modelů si musí vybrat ten svůj. Je to velice současný film,“ říká režisér.

Hádkova kamaráda z firmy provozující létající drony hraje Jiří Mádl, který se po režii snímku Na střeše vrátil před kameru. „Těšil jsem se, ale ani ne tak na to, že si odpočinu od režie, jako že si odpočinu a spravím chuť po hraní v seriálu Sever,“ říká se smíchem Mádl.