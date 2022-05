Čím se chce Netflix zachránit? Nasadí agenta Colina Firtha a Stranger Things

Třináctého května bude uvedena komedie Senior Year s Rebel Wilsonovou. Ta hraje Stephanii, cheerleaderku na americké střední škole, která se zraní a upadne do kómatu na dvacet let. Když se probudí, je jí 37 let, ale trvá na tom, že si znovu prožije své mládí a stane se královnou maturitního plesu.