Bude to syrový akční film, říká režisér Mašínů

Ctirad a Josef Mašínovi, synové protinacistického odbojáře Josefa Mašína, se postavili komunistům se zbraní v ruce a neváhali i zabít. Jejich cílem bylo dostat se do Ameriky a společně s americkou armádou bojovat proti komunismu.

Při prvním pokusu o emigraci neuspěli a byli zatčeni a mučeni. V roce 1953 se jim podařil neuvěřitelný útěk přes komunistickou Německou demokratickou republiku do západního Berlína. Bratři překonali i přes obrovskou přesilu svých pronásledovatelů Krušné hory a východní Německo. Cestou zažili několik přestřelek.

Režisér Tomáš Mašín, příbuzný Ctirada a Josefa, obsadil do hlavních rolí svého filmu Oskara Hese a Jana Nedbala. Vedlejší postavy si zahráli Adam Ernest, Matyáš Řezníček, Antonín Mašek, Václav Neužil, Matěj Hádek a Tatiana Dyková.

„Bratři jsou pro mne osobním filmem. Nejen protože jsem spřízněn s rodinnou linií, ze které Mašínové pocházejí, ale zejména z důvodu povahové rezonance s hlavními hrdiny. Rozumím touze vzepřít se nespravedlnosti a útlaku. Křičet, když ostatní zbaběle nebo konformně mlčí. Chápu potřebu mladých kluků ukázat odvahu, jako ji ukázal jejich táta. Ale také vidím jejich nezralost, nezkušenost, chyby v úsudku a zbrklost. Stejně jako to, že jejich činy byly vedeny čestnými úmysly – riskovat své životy za svobodu nejen svou, ale také svého národa. Bratry chci natočit jako přímočarý film, mimo jiné i v absenci přikrašlování reality či kýčovitého očerňování protivníka. S důrazem na rodinnou linku příběhu,“ popsal Tomáš Mašín.

„Bratry vidím jako moderní, syrový akční film. Někdy brutální, za všech okolností co nejvíce autentický. Bude to velmi náročné natáčení a bude to bolet. Mne, štáb, herce, kteří se budou muset připravovat fyzicky a ztratit minimálně desetinu své váhy. Fyzická proměna hlavních protagonistů musí zprostředkovat fyzický diskomfort i divákovi.“