Bez vědomí, Most! i Zkázu Dejvického divadla nominovali na České lvy

Do televizních kategorií přihlašují své projekty samotné televize. Letos si přihlásily Česká televize, FTV Prima, HBO Europe a TV Nova celkem 14 filmů a sérií. Stejně jako u celovečerních filmů, které proběhly v kinech, vyhlásí vítěze na slavnostním večeru v sobotu 7. března 2020 v pražském Rudolfinu. Večer bude přenášet živě Česká televize na ČT1, moderátorem bude stejně jako v loňském roce herec Václav Kopta.

Z filmů patří k favoritům hořká komedie Vlastníci (12 nominací), Nabarvené ptáče (11 nominací) a český „revenge thriller“ Staříci (10 nominací). Hořká komedie Jiřího Havelky Vlastníci se odehrává na domovní schůzi, drama Nabarvené ptáče Václava Marhoula se vrací do 2. světové války a Staříci Martina Duška a Ondřeje Provazníka vyprávějí příběh ze současnosti o radikálním řešení jednoho zločinu z padesátých let.

Ve spolupráci s DaFilms.cz připravuje ČFTA tradiční přehlídku nominovaných filmů aktuálního ročníku Českých lvů. Vybrané filmy bude možné zhlédnout on-line na www.ceskylev.cz od 2. do 15. března. Přehlídka vybraných snímků nominovaných na Českého lva proběhne i v multikinech sítě CineStar v týdnu od 5. do 11. března. Pražské kino Edison pak nabídne od 24. února do 7. března všechny nominované filmy.