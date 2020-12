Bárta, Dyk a Ruppert nazpívali filmový song Dobrá zpráva

„Ve filmu mám obsazení snů a pro filmovou písničku jsem si vysnil ideální čtveřici zpěváků, které mám nejradši. Zavolal jsem Romanovi Holému, jestli by písničku nesložil. Vždycky jsem obdivoval jeho chytré funky vypalovačky. Roman se podíval na film, a když jsem mu řekl, jaké si představuju zpěváky, rovnou jsme se tím oba nadchli. Jsou to všechno jeho kamarádi. Mezi zpěváky je to podobný dream team jako ten herecký ve filmu, taková hudební Liga mistrů… Doufal jsem, že se Danovi, Vojtovi, Matějovi a Vladimirovi bude film líbit, protože jsem věděl, že to nejsou chlapi, kteří by dělali něco, co se jim nechce. A měl jsem ohromnou radost, když s chutí souhlasili,“ řekl Hartl.