Albánský film s českým podílem usiluje o Oscara

Z filmu Two Lions to Venice

„Premiéra filmu byla původně plánovaná na březen minulého roku, ale kvůli kovidové pandemii byla několikrát odsunuta až na červenec tohoto roku. Two Lions to Venice byl zatím uveden na festivalech Alexandria Mediterranean Film Festival a Balkan Panorama a nyní míří do distribuce v evropských kinech,“ dodal za tvůrce Ondřej Píša.