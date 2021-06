Ředitel festivalu Karel Spěšný: Krátké filmy budou online i v kinech

Vzhledem k tomu, že ta situace už trvá dlouho, si všichni vlastně už zvykli na to, že se většina filmového dění, včetně festivalů, přesunula do online prostoru. Takže myslím, že naopak byla pro filmaře skvělá představa, že kromě toho budou mít diváci šanci vidět jejich filmy i v kině.

My si každý rok opravdu zakládáme na tom, aby to byl hodně různorodý výběr, pestrý co do žánrů i témat. Diváci v něm i letos najdou komedie, dramata, thrillery, muzikály i velmi originální a odvážné formáty filmů.