Hvězdy českých hudebních festivalů: Green Day, Nick Cave či The Killers

Regulérní festivalová sezona se v České republice odehraje po dvou letech. Pro mnohé akce to bude klíčový podnik, neboť by další rok bez konání nejspíš nepřežily. Řadu z nich přitom podrželi fanoušci, kteří si před dvěma roky zakoupili vstupenky a ponechali si je až do tohoto léta bez potřeby vrátit je. Tím svému festivalu umožnili finančně překlenout těžké časy.

Rock for People, jenž se odehraje v polovině června v Hradci Králové, láká na americké Green Day, Fall Out Boy, Weezer, skotské Biffy Clyro či britské Royal Blood. V minulých dnech do programu přibyli i britští Enker Shikari a Wet Leg, američtí Daughtry a Highly Suspect či britská naděje Holly Humberstone. Jako speciální host přijede Ivan Mládek. Akce je téměř vyprodaná, v prodeji zbývají necelé dva tisíce vstupenek.

Zajímavé je, že pořadatelé Rock for People vybudovali na místě konání festivalu zázemí pro čtyřicet uprchlíků z Ukrajiny. „Jsme připraveni na to, že městečko může fungovat i v průběhu Rock for People,“ vysvětlil ředitel festivalu Michal Thomes. „Buď se jeho obyvatelé stanou návštěvníky akce, a když budou chtít, nabídneme jim práci na přípravách festivalu.“

Metronome Prague festival se odehraje v metropoli na holešovickém Výstavišti. Žánrově jde o pestrou akci. Potvrzenými hvězdami jsou australský zpěvák Nick Cave se skupinou The Bad Seeds, elektronici Underworld z Velké Británie a americký zpěvák Beck. Doplní je belgičtí poprockeři Balthazar, britské indiepopové duo Oh Wonder, britská raperka Flohio, ukrajinská kapela Go_A a mnoho dalších. Připravena jsou i speciální vystoupení českých umělců, například spojení skupiny Mig 21 se symfoniky.

Devatenáctý ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Pořadatelé potvrdili účast amerických The Killers, Twenty One Pilots, LP, skotské kapely Franz Ferdinand a řady dalších. Vedle zahraničních i domácích hudebníků nabídnou na dalších pódiích mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Masters of Rock je jeden z nejvýznamnějších tvrděrockových festivalů v Evropě. Odehraje se v červenci v areálu likérky ve Vizovicích a i on odmění své pravidelné návštěvníky, kteří mu zachovali přízeň. Zahrají jim mimo jiné britské metalové legendy Judas Priest, které kvůli pandemii přesunuly výroční turné k padesáti rokům na scéně. Oslavily je už v roce 2019.

Druhý ročník progresivního festivalu Pop Messe uvítá Skeptu, Algiers, Sóley, Acid Arab, Avalon Emerson a další. Dvoudenní akce proběhne v Brně. „Letos plánujeme uskutečnit festival v rozsahu, se kterým jsme původně počítali. To znamená pět pódií, čtyřicet umělců, program do ranních hodin, větší gastro nabídka, doprovodný program, více žánrových zastoupení,“ přiblížil dramaturg Tomáš Kelar.

TrutnOFF BrnoON bude věnován míru a svobodě Ukrajiny. Akce, která vznikla ve východočeském Trutnově, se opět odehraje v Brně. Jako hlavní hvězda byla oznámena britská goticrocková kapela Sisters of Mercy. Přijedou i další Britové The Subways, naši Aneta Langerová, Michal Prokop, Vypsaná fixa a další.

Pořadatelé největšího festivalu elektronické taneční hudby ve střední Evropě Beats for Love, jenž se odehraje na prahu prázdnin v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě, zveřejnili nejsilnější program ve své historii. Letos na něm vystoupí více než devadesát zahraničních umělců, největší hvězdou bude Nizozemec Armin van Buuren.

Velký drumandbassový festival a svátek milovníků beatů Let It Roll oznámil jako hlavní hvězdu australské Pendulum. Elektronická kapela v čele se zakladatelem Robem Swirem, Garethem Grillenem a Paulem Hardingem se tak do České republiky vrátí po deseti letech.

V Čechách se v létě představí i řada dalších zahraničních špiček ve svém žánru. Na Metalfest do Plzně (2.–5. 6.) přijedou němečtí Running Wild a Kreator, na Basinfirefest (23.–26. 6.) do Spáleného Poříčí američtí Dog Eat Dog či němečtí Blind Guardian, na Mighty Sounds do Tábora (8.– 10. 7.) američtí Dropkick Murphys, na Brod 1995 (20. 8.) bosenští Dubioza Kolektiv.

