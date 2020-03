Dyk, Müller, Aneta i pocta Hladíkovi na Štěrkovně

„Koncert na Štěrkovně je v rámci výročního turné 10 let Beat ve Swingu. Během koncertu zazní autorské́ skladby, světové swingové aranžmá skladeb, které desetiletou spolupráci odstartovaly, i nejžhavější hity z posledního turné v jedinečných tanečních aranžích,“ uvedla za Vojtěcha Dyka & B-Side Band Lucie Šimůnková.

Vedle jmenovaných se představí také Ewa Farna, Kali a Peter Pann, Pavol Habera s kapelou Team, No Name či Jaroslav Uhlíř.

Festival nabídne i dvě speciality. Jednou z nich má být výpravný tribut zesnulému Radimu Hladíkovi, kytarové legendě, která formovala český bigbít od šedesátých let. Byl členem skupin The Matadors a Blue Effect. Spolupracoval také se slovenskými muzikanty (Marián Varga, Pavol Hammel, Fedor Frešo). Kytarista hrál až do své smrti v roce 2016.