Zpěvačka Róisín Murphy: Součást umění je zajímat se o věci kolem

Je pravda, že dostat se s touhle deskou pořádně do světa bohužel trvá o dost déle než normálně. Turné jsme dvakrát odkládali, poprvé jsme na ně chtěli vyrazit hned po prvních lockdownech. Celý klasický kolotoč, který se váže k jednomu albu, se výrazně natáhl, ale neřekla bych, že by mezidobí, které nastalo, pro mě nebylo kreativní.

Je pravda, že by možná za normálních podmínek už něco z té tvorby bylo venku, ale to tolik nevadí, správný čas přijde. Jsem ráda, že jsem po umělecké stránce prožila poměrně plodný čas.

S přáteli se občas bavíme o tom, jak se svět popu proměnil. Když jste dřív měli hit, znal ho opravdu každý, mladí i staří. Dostal se do všech koutů světa. Dnes se to zdá daleko víc atomizované.

Můžete mít obrovský hit, být jedna z největších světových popstar, ale přitom bude množství lidí, kteří nikdy ani neslyšeli vaše jméno, natož aby znali tu píseň. Lidé už nemají přehled o tom, co je v Top 10. Vašeho světa se to dotkne jen občas, ani úspěch těch největších nahrávek už není tak univerzální.

Nedávno jsem absolvovala společné focení s britskou dýdžejkou Shygirl. A byla jsem ohromená, jak měla veškeré aspekty svého podnikání v malíčku. Věděla a uměla všechno. Protože dnes hudebníci musejí sami přebírat zodpovědnost a je to tak správně, vydavatelství už se nechovají jako rodiče a nevydávají desky, které se pak třeba neprodávají jen proto, že by ve vás věřila. I vzhledem k mladým umělcům se chovají naprosto pragmaticky.

Nám dlouho povídali, že některé věci jsou příliš složité a někdo je musí dělat za nás. Říkali mi: Nestarej se o to, co je v té smlouvě, stejně bys tomu nerozuměla, věnuj se jen hudbě!

Ale to je blbost. Nejsou to nijak zatraceně složité věci a zvládne je každý. Dnes jsou věci transparentnější. A podle mě je součást umění se o věci kolem zajímat a chovat se dospěle. Je to evoluce a myslím, že ne všichni ji stíhají. Některé kapely se dnes chovají legračně. Jako malí kluci. Ale to už nefunguje.