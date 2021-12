Zpěvačka Nykki zpívá v písni Me Over You o sebehodnotě

„Tuto skladbu jsem napsala, když lockdown na nějaký čas zastavil mou kariéru. Právě jsem se přestěhovala do Raleigh v Severní Karolíně, abych našla novou inspiraci. Když jsem se spojila s The Radiators a začali si psát, vznikla nám úplně jiná písnička. Pak jsem jim zavolala zpátky a požádala je, aby se mnou spolupracovali i na tomto velmi osobním nápadu na text, který jsem měla. Me Over You je o tom, že si připomínám, že někdy jsem já to všechno, co potřebuji, a abych si začala vybírat sebe samu před všemi ostatními. Co se týče produkce, chtěla jsem jemný začátek, který se postupem písně dostane k něčemu povznášejícímu a silnějšímu,“ říká o skladbě Nykki.