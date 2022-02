Zpěvačka LP míří s novou deskou do Prahy

LP, která se proslavila hlavně hitem Lost On You v roce 2016, by měla přijet nejdříve do Ostravy, kde se v červenci plánuje festival Colours of Ostrava 2022, a pak v září do metropole.

Celkově vydala šest alb a podílela se také na hitech Rihanny (Cheers – Drink To That), Rity Ory (Shine Ya Light), Cher (Pride, Red), Backstreet Boys (Love Will Keep You Up All Night), Leony Lewis (Fingerprint) či Céline Dion (Change My Mind).

LP se proslavila nejen jako sólistka, ale i psaním písní pro jiné interprety. Foto: Darren Craig, PIAS

Poslední deska Churches vyšla v prosinci 2021 a doprovázely ji videoklipy The One That You Love, How Low Can You Go a One Last Time. Výkonným producentem alba Churches byl její stálý spolupracovník Mike Del Rio.