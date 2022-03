Známí neznámí česko-slovenští partneři vstupují do kin

„Jsem šťastná, že jsme to byli právě my, kdo vyhrál bitvu o práva na tento film pro území Česka a Slovenska,“ řekla Právu producentka Wanda Adamík Hrycová.

„Zájemců bylo více, ale italský producent se rozhodl pro nás, a my jsme adaptaci svěřili zkušenému scenáristovi Petrovi Jarchovskému a debutující slovenské režisérce Zuzaně Mariankové.“

Známí neznámí jsou tři páry dávných přátel a s nimi jeden single, kteří se sejdou v pražském bytě na silvestrovské oslavě. Během večeře se zrodí nápad dát všechny mobilní telefony na stůl, nahlas sdílet každou doručenou zprávu a dát na hlasitý odposlech každý příchozí hovor. Co to s nimi a jejich vzájemnými vztahy udělá, je nasnadě: z legrace se stane drama, které prověří důvěru mezi partnery a přáteli.

Pro třicetiletou režisérku Mariankovou jde o debut pro kina, zkušenosti má zatím z televize. „Několik let jsem se pokoušela natočit autorský film, ale pokaždé to ztroskotalo na scénáři. Napsat dobrý celovečerní film může trvat i deset let. Viděla jsem, že momentálně nejsem schopná dost dobrý scénář nabídnout. Když jsem tedy sama dostala nabídku točit tento vynikající scénář s výbornými lidmi, bylo rozhodování snadné,“ řekla Marianková.

Do filmu obsadila české a slovenské herce, kteří tvoří smíšené páry: Petra Polnišová a Martin Hofmann, Klára Issová a Tomáš Maštalír a Táňa Pauhofová s Tomášem Měcháčkem.

Výměna za Vojtu Kotka

Posledně jmenovaný do filmu vstoupil doslova v hodině dvanácté. Původně měl jeho roli hrát Vojtěch Kotek, už bylo po čtených zkouškách, ale den před začátkem natáčení měl nehodu na motorce a musel z projektu odstoupit.

Na jeho místo byl tedy povolán Tomáš Měcháček, a jak řekla producentka, byla to jedna z nejtěžších chvil jejího profesionálního života. „Velmi děkuji Tomášovi, protože byl schopen si za čtyřiadvacet hodin přeorganizovat čas, přijet do Bratislavy, naučit se text a naskočit do rozjetého týmu,“ řekla Hrycová.

Tomáš Měcháček k tomu dodal: „My jsme se akorát přestěhovali, tak jsem své paní řekl, ať to všechno vybalí, a jel jsem na Slovensko. Jel bych ostatně kamkoliv, jen abych nemusel vybalovat. Ale hlavně to byla skvělá herecká příležitost.“

Táňa Pauhofová hrála už ve dvou režisérčiných studentských filmech, takže věděla, že s ní bude pracovat ráda. „Navíc jsme točili během pandemie, takže jsme byli vděční, že máme vůbec možnost se setkat, protože to tehdy v roce 2020 bylo velmi vzácné,“ řekla Právu Pauhofová, podle níž má film výborný scénář.

„Je co hrát, co budovat. A bylo to i dobrodružné, protože tehdy ještě ani mnoho informací o pandemii nebylo, takže nikdo na konci natáčecího dne nevěděl, jestli ten další vůbec bude,“ vzpomíná herečka. Že se film podařilo natočit bez problémů, prý považovali za zázrak.

Na otázku, jaké pro ni bylo setkat se s novým hereckým partnerem až při natáčení, Pauhofová odpověděla: „Co vám mám povídat, Vojtu znám, je to kamarád, a už jsme spolu měli nazkoušeno. S Tomášem jsme se nikdy předtím pracovně nesetkali. Přirovnávám to k indickému manželství, kde rodiče rozhodnou, koho vám přivedou za manžela, vy ho vidíte na svatbě a musíte spolu žít šťastně až do smrti.“

Jiná možnost v krizové situaci zkrátka nebyla, a tak herci příliš nepřemýšleli nad tím, jak bude jejich spojení fungovat. „Museli jsme si jen navzájem pomáhat. Jednoduše řečeno jsme se seznámili a začali se líbat, protože to byla naše první natáčecí scéna,“ dodala se smíchem herečka.

Když činoherci zpívají

Film provází titulní píseň Jedno ráno, jejímž autorem je Martin „Fefe“ Žúži, který poprvé ve své kariéře složil skladbu pro někoho jiného než pro svou kapelu Hex. A protože na Slovensku šel film do kin už v srpnu loňského roku, vědí tvůrci, že se tam Jedno ráno stalo velkým hitem.

V duetu s čistě slovenským textem ho nazpívali zpěvačka Tina a herec Tomáš Maštalír. Do Česka přichází česko-slovenská verze, kde mužský pěvecký part nazpíval Martin Hofmann, pro kterého je to oficiální pěvecký debut. Zároveň je herec i autorem úpravy české části textu, kterou přebásnil ze slovenštiny.

„Vůbec jsem nechtěl věřit, že bych měl zpívat,“ přiznal Hofmann. „Ale nakonec jsem došel do studia a snažil se nemyslet na to, že tam tak trochu nepatřím, dodat si sebedůvěru alespoň pro ten moment a opřít se o to, že jiní pak střízlivě rozhodnou, jestli to má, nebo nemá jít ven.“

Maštalír poznamenal, že na Slovensku to mělo úplně stejný průběh. „Když nás Wanda oslovila, byl jsem si jistý, že to, abych zpíval, je vůbec nejhorší nápad celého projektu. Tvrdil jsem jí, že zpívat neumím, jenže ona mě přesvědčovala, že umím. Boj skončil tak, že jsme si slíbili, že to vyzkoušíme ve studiu. A když to bude blbé, nepůjde to ven.“

Píseň Jedno ráno se nahrávala po etapách na lince Bratislava – Praha. Vedle Fefeho, který song produkoval, měli hudební supervizi Michal Novinski a Jan P. Muchow, oba několikanásobní držitelé Českého lva i jiných ocenění za filmovou hudbu.

„Původně to měla být píseň pro Hex, ale Wandě se tak líbila, že jsme se nakonec domluvili, že ji poskytnu do filmu. Měla však jednu podmínku. I když je velká fanynka Hexu, chtěla, aby skladbu nazpíval někdo jiný. Někdo s hlubokým hlasem. Vzal jsem si pár dní na rozmyšlenou a nakonec jsem s návrhem souhlasil. Zároveň jsme se dohodli, že budu při celém procesu nahrávání. Z výsledku jsem nadšený,“ chválí obě verze autor.

Producentka a herečka

Petra Polnišová je nejen herečka, ale poprvé současně i koproducentka filmu. O tom, jak se tyto dvě profese dařilo skloubit, řekla: „Máme mezi sebou dohodu, že když natáčím, neřeším téměř žádné jiné věci, protože to se opravdu nedá. No, a když skončím natáčení, nastoupím do produkčního vlaku.