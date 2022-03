Život za podpis v audioknize Vladimíra Körnera

Děj zavádí do doby těsně před vypuknutím prusko-rakouské války roku 1866 a do jejích prvních okamžiků. Čerstvý maturant Ludvík Machl, plný prvního milostného rozechvění, mladických ideálů a vlastenectví, se v Praze se svými přáteli zaplete do události, po níž je zatčen a uvězněn. Společně s ním ve vězení skončí i jeho kamarád, mladý polský malíř Roman.