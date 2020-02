Život není soutěž, tvrdí v nové písni a klipu Klára Vytisková

„Měla jsem skladby na desku už hotové, a pak mi najednou přišla do hlavy písnička o tom, že život není soutěž. Že se často srovnáváme s ostatními, řešíme, proč on jo a já ne, čemuž moc nepomáhá ani Instagram. Stejně jako to, že hodně lidí žije životy seriálových postav a zapomíná žít ten svůj, že si málokdy najdeme čas na přemýšlení o tom, co opravdu chceme, jaké je naše tempo, kterou cestou se vydáme. Zatemňujeme si mozek přemýšlením o ostatních a zapomínáme na sebe,“ vysvětluje Vytisková.

„Bavilo mě to téma. Sama jsem byla jako dítě soutěživá, chtěla jsem vyhrávat v pexesu, na lyžích. A tak vznikla Just Be You, píseň o tom, že život není soutěž. Každý máme své tempo, své radosti, odlišné zájmy, a je to tak úplně v pořádku,“ dodala k singlu, který složila společně s Marcellem, skladatelem a producentem, jenž má na svém kontě spolupráci s Lenny, Mirai či Pauliem Garandem.