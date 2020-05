Zemřela zpěvačka Smallová, již proslavil hit My Boy Lollipop

Britská BBC na svých internetových stránkách uvádí, že skladba My Boy Lollipop s více než sedmi miliony prodanými kopiemi patří mezi nejpordávanější singly ve stylu ska. Hit, který Millie Smallovou proslavil, se v roce 1964 vyšplhal na druhé místo britské i americké hitparády.

Zakladatel nahrávací společnosti Island Records Chris Blackwell, který Smallovou v roce 1963 přivedl do Londýna a produkoval její verzi písně My Boy Lollipop, zpěvačku označil za moc milou osobu, která měla skvělý smysl pro humor a milovala legraci. Myslí si, že to byla právě ona, kdo přinesl stylu ska, který se vyvinul na Jamajce, věhlas na mezinárodní scéně.