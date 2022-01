Zemřela zpěvačka Ronnie Spectorová

Zpěvačka se narodila jako Veronica Bennettová a vyrůstala na Manhattanu. Začínala ve skupině Ronnie and the Relatives, která vystupovala spíše v menších klubech.

V roce 1963 se setkali s producentem Philem Spectorem, který proslul novátorským zvukem nazývaným „wall of sound“. U Spectora nahrály The Ronettes hity jako Be My Baby a Baby I Love You a staly se hvězdami. Debutové album Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica z roku 1964 mělo ohromný úspěch.