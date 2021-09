Zemřel zakladatel elektroindustriálních Cabaret Voltaire Richard Kirk

Prosadili se poté, co punk otevřel dveře experimentujícím kapelám, o které neměly zájem velcí vydavatelé. Uspěly už s prvními singly Do The Mussolini (Headkick), Bader Meinhof a Nag Nag Nag. První alba Mix-Up a The Voice of America z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let spojovala ranou elektroniky s ruchy, punkovou energií a undergroundem. Spolu s Throbbing Gristle kapela pomáhala prosazovat syrovou elektronickou a industriální hudbu, ve které se nebálo trio využít ani prvky minimalismu a arabské hudby, jak ukázaly nahrávky Three Mantras a Red Mecca.