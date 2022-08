Zemřel výtvarník Sempé, ilustroval Malého Mikuláše

Sempé, který se narodil 17. srpna 1932 ve francouzském Bordeaux, zkrášlil svými obrázky desítky knih a jeho kresby se objevovaly v prestižních listech, jako je The New Yorker, Paris Match či L'Express. Čeští čtenáři ale budou jeho jméno mít navždy spojené s příběhy neposedného Mikuláše, kterému Sempé vdechl život jako začínající umělec v polovině 50. let. Knížečky, které vytvořil spolu s Reném Goscinnym, ale dobře znají i jinde ve světě.