Zemřel kytarista Eddie Van Halen

Rodák z Amsterodamu (26. ledna, 1955), který se s rodinou přestěhoval v roce 1962 do Pasadeny v Kalifornii v USA, založil již v pubertě s bratrem-bubeníkem Alexem rockovou skupinu. Ještě před vznikem Van Halen měli bratři skupiny The Broken Off Combs, The Space Brothers a Mammoth Chammoth. Největší vliv na Eddieho měli podle jeho slov Eric Clapton a kytarista Brian May z kapely Queen.