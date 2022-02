Zemřel Jon Zazula, objevitel Metalliky

„Svět ztratil svou skutečnou legendu. Náš táta žil život stejně rychlý, tvrdý, silný a plný jako byla hudba, kterou představil světu. Jeho vášeň poháněla kariéry nejvlivnějších metalových skupin. Pro nás to byl táta,“ napsala na sociální média jeho dcera Rikki Zazulová.

Zazula byl aktivně zapojen do dění na rodící se metalové scéně od začátku osmdesátých let. Šířil demokazety, komunikoval s vydavateli fanzinů, doporučoval jim zajímavé kapely. Jednoho z nejznámějších fanoušků metalové hudby na východním pobřeží Spojených států z něho udělal obchod Rock’n’Roll Heaven v New Jersey.