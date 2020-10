Zavolejte si do Cirku La Putyka pro lepší náladu

„Smyslem akce je pobavit, rozveselit, zahřát u srdce, zazpívat, pokecat si, cokoliv je možné. Můžete zavolat svým oblíbeným hercům a ptát se jich úplně na cokoliv, co vás napadne. Co přes den dělali, jaké je jejich oblíbené jídlo, anebo chtít slyšet vlídné slovo, vtip, pohádku. Je to jenom na vás, s čím přijdete,“ doplňuje Novák.