Hospodské kvízy nutí přemýšlet. I o Cimrmanovi

Věnoval se pouze českému géniovi Járovi Cimrmanovi. „Tento kvíz jsme spustili zhruba na pětatřiceti místech po celé republice,“ uvedl moderátor Filip Kotopulos. V jedné ze zlínských kaváren moderoval speciální test znalostí o této smyšlené legendární osobnosti. Skládal se z 56 otázek rozložených do pěti kol.

Za každou správnou odpověď dostal tým většinou po jednom bodu.

„Dnes to byl, co do správnosti odpovědí, lehký nadprůměr, ale zažili jsme velmi ojedinělou věc. Dva první týmy měly shodně třicet tři body. Zvítězil ten s nižším počtem soutěžících,“ poznamenal Kotopulos.