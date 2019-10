Z koncertu Aleše Brichty se odcházelo i s tričkem načichlým kouřem

Na začátku srpna oslavil své šedesáté narozeniny zpěvák Aleš Brichta. Na neděli si pozval do pražského Fora Karlín své hudební kamarády, aby si s nimi dopřál výroční koncert. I s pauzou trval tři hodiny a zazněly písničky, které zaznít měly. Brichta je na scéně od začátku osmdesátých let a na kontě má několik hitů, a to s různými tělesy.