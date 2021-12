Výstavy a muzea v Praze lákají i na Silvestra

Druhá část expozice představující výběr nejvýznamnějších mistrovských děl ze Sbírky starého umění, tedy práce autorů jako Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco José Goya, Hans Holbein, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger či Karel Škréta, je v protějším Schwarzenberském paláci. Na Silvestra bude v objektech NGP otevřeno od 10:00 do 16:00 a na Nový rok od 12:00 do 18:00.

Uměleckoprůmyslové muzeum zpřístupnilo výstavu o modrotisku, který ukazuje tradici této dlouholeté textilní výroby v Česku a Japonsku, kde má specifické podoby. V historické budově, kde je výstava k vidění, bude na Silvestra otevřeno od 10:00 do 14:00 a na Nový rok od 13:00 do 18:00. Ve stejném objektu byla před Vánocemi otevřena výstava s názvem Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva u pana kouzelníka. Návštěvníky seznámí s přátelstvím fotografa Sudka a architekta Pražského hradu Rothmayera. Ukazuje světoznámé Sudkovy snímky architektových realizací na Hradě, ale hlavně výběr z cyklů, které vznikly u architektovy vily v Praze na Břevnově.

Historická a Nová budova Národního muzea, České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Národopisné muzeum Národního muzea budou na Silvestra otevřené od 10:00 do 18:00, na Nový rok budou zavřené. V Historické budově jsou nově otevřené přírodovědecké expozice, v Nově budově nedávno začala výstava Když hvězdy září. Připomíná známé i již téměř zapomenuté osobnosti českého divadelního umění. Ukazuje postavení herců ve společnosti za posledních přibližně 200 let, kdy zpočátku stáli na jejím okraji, aby se posléze stali populárními ikonami a byli, často proti své vůli, zapojeni do politických zápasů své doby.