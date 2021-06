Vyhlásili ceny Magnesia Litera. Knihu roku napsal Martin Hilský

Literu za prózu obdržel Daniel Hradecký za knihu Tři kapitoly. Jde o trojici jazykově vybroušených kratších próz, které naplňují svědectví o souboji jedince s existencí na okraji, a to nejen společenského vyloučení.

Autorka se stala terčem pro facebookovou stránku Korejská lidově demokratická republika. „Jedovatá houba Špitálníková se spoléhala na to, že prostřednictvím pomlouvačné kampaně namířené proti KLDR se jí podaří dostat do Evropského parlamentu. Přepočítala se a výsledek ukázal skutečnost, že český lid, i když značně oblbován mediální debilizací, jistě není tak hloupý na to, aby ji tam posunul,“ napsali.