Vídeňská jízdárna tleskala brněnskému kumštu

„A bylo to hodně hektické. Pro všechny. Od kulisáků, techniků, scénografa Christopha Weyerse, kostýmní výtvarnici Andreu Kučerovou, choreografku Anetu Majerovou, Karla Cóna, který připravoval hudební aranžmá, Daniela Kalouska, který muziku s brněnským orchestrem jako dirigent nahrál a mixoval až po režiséra Stanislava Mošu, který to všechno řídil,“ prozradil asistent režie Karel Škarka.

Příčinou zjevné předpremiérové nervozity byla zřejmě skutečnost, že v Rakousku, Německu a Švýcarsku velmi dobře známý pohádkový příběh ve Vídni asi před rokem jako naprostý propadák představila jiná německá produkce. „Je to zrovna ten typ představení, ve kterém lze sklouznout z romantické a pohodové podívané do trapného výsledku, za který se pak stydí jak herci, tak diváci. A to si zřejmě ten nový tým, který si nás v Brně našel, uvědomoval jako určité riziko,“ vysvětlil Škarka.