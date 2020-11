Vendulka má draka v knize Rowlingové

„Měla jsem velkou radost, protože to bylo poprvé, co jsem uspěla v nějaké soutěži,“ řekla Právu mladá výtvarnice, která se prosadila v soutěži vyhlášené nakladatelstvím Albatros.

„Paní učitelka řekla studentům, aby popřemýšleli, přečetli si úryvky z knihy a na jejich základě vymysleli obrázek. Ve škole je v září rozpracovali a do konce října dodělávali doma,“ vyprávěla Renata Gelnarová.

Vendule podle jejích slov moc dlouho netrvalo, než přišla na nápad nakreslit draka. „Vlastně mě to napadlo hned, jak nám to učitelka ve škole oznámila,“ řekla.

Novou knihu ještě doma nemají, ale velkou radost ano. V celé škole. „Oslavili jsme to přes online hodiny, protože to teď jinak nejde. Naše učitelka na výtvarku byla moc šťastná, protože z naší třídy se do knihy dostalo pět obrázků a ze školy třináct,“ sdělila.