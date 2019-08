Vano a jeho mobilní fotografie

Je to ta nejstálejší fotografická technika, časem totiž barvy ani ostrost snímku neztrácí nic ze své intenzity. A to ani v případě, kdy je fotografie vystavena slunečním paprskům.

Na kurzu si lidé mohli tuto tradiční techniku nejen vyzkoušet, ale především se i pod vedením slavného fotografa naučit fotit v přirozeném světle tak, aby to zvládl naprosto každý – tedy na mobilní telefon.

Podle fotografa dnes na mobilním telefonu „člověk umí udělat to samé, co na jakémkoli fotoaparátu. Díky možnostem nastavení například clony, času, ISO apod. je skvělé, že máte pohromadě vše, co fotograf potřebuje“.