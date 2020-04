V hlavních rolích liduprázdná Praha a zvířata

Žánrově bude Planeta Praha tzv. wildlife dokumentem, který odkryje rozmanité způsoby adaptace živočichů a rostlin na městské prostředí. To vše na konkrétních a důvěrně známých místech Prahy, jakými jsou Petřínské sady, Valdštejnská zahrada, Olšanské hřbitovy, ale také třeba areál Thomayerovy nemocnice v Krči nebo zoologická zahrada v Troji.

„Co je pro lidi klidnou procházkou či posezením v zahradní restauraci, může být pro zvířata žijící v nedalekém parčíku dramatickým bojem o život. Rádi bychom, aby náš film v divácích vyvolal úžas nad silou, dynamikou a tvořivými schopnostmi pražské přírody. Genius loci hlavního města by měl hrát významnou roli, chceme divákům Prahu ukázat tak, jak ji dosud neznají,“ říká Marián Polák.

Filmaři nyní připravují natáčení scén se špačky, pro které umístili do Petřínských sadů speciálně upravené budky. „Špačci už mezitím začali obsazovat svoje původní, takže uvidíme, co ještě stihneme. Nejen v otázce pandemie si příroda dělá, co chce. Špatně se spoutává i s natáčecím plánem,“ dodává Procházka. Aktuálně jsou roztočené například záběry se slípkou zelenonohou, která hnízdí ve Stromovce.