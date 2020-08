USA teď mají vlastní „Eurovizi“ - The American Song Contest

Teprve čas ukáže, jestli se Američané nadchnou pro něco, co vídali v různých obdobách už desítky let, ale hudební úroveň pořadu by mohla být velmi dobrá. V zámoří čekají na svou šanci stovky talentovaných zpěváků, kteří by v ČR byli hvězdami, ale v tak vysoce konkurenčním prostředí, jako je americká hudební scéna, se neprosadí.