Umění dlouhého století v Národní galerii: Mezi císařem a prezidentem

Expozice ukazuje to, co naše první výstavní instituce shromáždila za 220 let své existence. Aby i méně poučený návštěvník pochopil kontext našeho a světového umění, zařadili tvůrci mezi 450 vystavených děl i práce světových autorů (mimo jiné Picassa, Rousseaua či Gaugina). Tato stálá expozice bude navíc oživována i krátkodobými výstavami. Aktuální je projekt Bydlení v umění (trvá do 2. února) představující plastický dekor obytných staveb devatenáctého století.