Turnová maluje portréty duše, Divišová abstraktní krajiny

Takový je třeba obraz zpodobňující spisovatele Franze Kafku. Na rudobílém pozadí jeho hlava doslova svítí z plátna. To, co okamžitě zaujme, jsou jeho posmutnělé oči. Členové The Plastic People Of The Universe Mejla Hlavsa a Vratislav Brabenec vypadají spíš jako starozákonní proroci než jako rockoví hudebníci.