Tři rockoví velikáni v Praze. Scorpions, Dream Theater a Korn

Němečtí Scorpions vystoupí ve čtvrtek v O2 areně. Program načne ve 20 hodin česká dívčí rocková skupina The Agony, rockeři z Hannoveru začnou o hodinu později. Propagovat přitom budou rovněž své v pořadí devatenácté album Rock Believer (2022), při jehož přípravě a natáčení propojili svou dlouhodobou lásku k hard rocku se stylovým zvukem současnosti.

Zmíněná kolekce je první, na které coby člen skupiny bubnuje Mikkey Dee. Do sestavy přišel v roce 2016, když nahradil Jamese Kottaka. Dee byl v minulosti mimo jiné členem slavné britské formace Motörhead.

Scorpions jsou na hudební scéně od roku 1965, přičemž nejslavnější časy prožívali v osmdesátých a devadesátých letech. Tehdy ostatně vznikl jejich největší hit, písnička Wind of Change. Je součástí alba Crazy World z roku 1990 a je o politických změnách, kterými tehdy procházely země východní Evropy.

Dream Theater se do Čech rádi vracejí.

Korn jsou průkopníky nu-metalu z první poloviny devadesátých let. Byli to oni, kteří v té době přišli s výrazně tvrdými metalovými písněmi, jež měly ambice oslovovat i posluchače jiných žánrů. Mimochodem právě Korn představili Americe v roce 1998 na svých koncertech The Family Values Tour německé Rammstein a pomohli jim za oceánem uspět.