Tomáš Klus vyráží na turné

„Upřímně, nevěděl jsem si rady, jestli hrát, nebo ne, jestli se to sluší, jestli je fér veselit se a zapomínat na dění. Došlo mi ale, že život je v téhle době potřeba nejen zachraňovat, ale i oslavovat. Máme štěstí, že jsme, kde jsme, a vlnou solidarity i kdo jsme. Cítím hrdost a touhu všem poděkovat a dodat sílu do žil, aby ožil entuziasmus a nabyla na velikosti víra v člověka jednotného, soudržného a uctivého vůči životu. To je totiž jediné možné vítězství nad zbraní slabých, nad násilím, nepoddat se strachu a nedat příležitost stínům ovládnout nás pochybnostmi a nedůvěrou v druhé,“ vzkázal Klus svým fanouškům.