To nemůže uspět, říkali. Už 50 let zní světem hit Spirit in the Sky

Název písně pochází z pohlednice, na kterou autor kdysi narazil. Bylo na ní napsáno Spirit in the Sky, seděli tam indiáni kolem ohně a vyznávali ducha nebes (Spirit in the Sky). Pak uviděl v televizi pořad s náboženskými písněmi a spojilo se mu to. Řekl si, že ještě nikdy neudělal duchovní písničku a klidně by to udělat mohl.