Thom Artway vzdává písní Anděl poctu Karlu Krylovi i výročí sametové revoluce

„Již dlouho jsem si pohrával s myšlenkou natočit některou z jeho písní. Labyrint jeho textů vždy přitáhne moji pozornost a stále mě napadají nové a nové možné významy jím zvolených slov,“ říká zpěvák. „Proto jsem se nakonec rozhodl vytvořit vlastní verzi písně Anděl, jelikož si v ní může každý najít své poselství, i když je to notoricky známá skladba.“

Karel Kryl představuje pro Thoma Artwaye, stejně jako pro mnoho dalších, hudební ikonu sametové revoluce. Kromě toho si letos připomínáme také 75 let od jeho narození písničkáře a 25 let od smrti.

Píseň Anděl vznikla v polovině šedesátých let a vyšla v roce 1969 na albu Bratříčku, zavírej vrátka. Je to tedy padesát let od jeho vydání. Inspirací k napsání skladby byly Krylovi jeho toulky okolím Teplic, tedy krajinou bývalých Sudet.