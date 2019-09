Teď to bude opravdu bolet. Rambo představil finální trailer

Prvního Ramba natočil v roce 1982 Kanaďan Ted Kotcheff podle románu Davida Morrella First Blood. Tehdy ještě nešlo o přehnanou akci a hlášky, ale v podstatě o realistický smutný příběh oběti vietnamského syndromu. John Rambo byl voják, který ztratil smysl života. Další díl Rambo 2 byl akčnější a následující třetí a čtvrtý díl už se posunuly do říše tak silné nadsázky, že je mnozí diváci považovali za komedie. Stallone si ke čtvrtému dílu v roce 2008 napsal scénář, a dokonce ho i sám režíroval. Tentokrát už to ale neudělal.

Pátého dílu se ujal režisér Adrian Grunberg. Dlouho se diskutovalo, jestli vznikne a zda to má vůbec cenu. V roce 2016 světová média psala o tom, že Ramba má hrát mladý herec a Stallone, který už mezitím překročil sedmdesátku, z plátna úplně zmizí. Tato verze se ale neprosadila, snad z obav, že nostalgičtí diváci by jiného herce nepřijali.

Sylvester Stallone ve filmu Rambo: Poslední krev Foto: Lionsgate

Film Rambo: Poslední krev vstoupí do kin 19. září. Veterán se v pátém dílu stáhl na svou farmu a chtěl mít klid, jenže v Mexiku se ztratí bezbranná dívka a nikdo jiný než John Rambo to nemůže vyřešit. Na cestě hrdina odhalí gang obchodující s lidmi. Jak to s ním dopadne, je asi všem předem jasné.

„Jde k vám smrt a není nic na světě, co by vám pomohlo ji zastavit,“ vzkazuje John Rambo klidně mexickému drogovému kartelu.