Tanečnice Klára Angeé Roučková je úspěšná doma i ve světě

„A to si představte, že jsem vystudovala bankovnictví, protože jsem se chtěla živit něčím seriózním,“ dodává taneční lektorka, která se například v soutěži Tvoje tvář má známý hlas snaží vytěžit z pohybových schopností účinkujících to nejlepší.

„Obdivuju všechny, co se té soutěže zúčastnili. Zpěváci, které napodobují, obvykle buď naživo zpívají, nebo se věnují tanci, jejich klipy bývají sestříhané. Tady musí za pár dní zvládnout tanec, zpěv a ještě se u toho usmívat!“ má pro soutěžící pochopení Angeé Roučková. Je to ona, kdo s nimi podle předlohy piluje taneční část vystoupení. Klobouk smeká před všemi.

„Nemyslím si, že existuje člověk, který by se nerozhýbal, pokud ho tanec a pohyb baví. Může být i klidně trošku prkenný. Koneckonců takové mám nejradši. Z každého pokroku mají upřímnou radost a ta k tanci patří!“ tvrdí lektorka, o jejíž taneční lekce je velký zájem. Vyučuje totiž styl, který si sama vymyslela a který vytvořila. Propojila v něm prvky jazzu, moderny, street dance, hiphopu i dancehallu. Všeho, co má ráda.

V roce 2009 doprovázela Kanyeho Westa na světovém turné. Foto: Michal Pribylinec

„Zkouším, kam až to jde, kam se s pohybem dá jít. A tělesná omezení neexistují. Velký zadek se hodí třeba do dancehallu.“ Svůj styl nazvala MTV stylem, a ejhle, označení se ujalo. „Je to takový ten tanec, který vidíte v hudebních videoklipech,“ přibližuje, o co jde. „Já mám ráda všechny tance, včetně tanga a milongy. Jen jediný styl mi přijde spíš vtipný než taneční, takže ho moc nemusím. Jsou to ty irské tance, těm se spíš vyhýbám.“

Místo burzy do New Yorku

S pohybem začala v šesti letech, kdy se přihlásila do kroužku moderní gymnastiky. Později ji kamarádka vzala s sebou do taneční přípravky. „Kamarádka po měsíci skončila, a já u toho zůstala.“ Byla jako pytel blech, ráda se hýbala, dnes by se tomu možná řeklo hyperaktivní dítě.

„Jsem hodně flexibilní, ale hadí žena nejsem,“ směje se, i když přiznává, že nohu za krk si dá hravě. „Nikdo mě k tomu nevedl, všechno jsem si našla sama. Žila jsem v představě, že se tancem nedá živit. A tak jsem studovala bankovnictví. Měla jsem představu, že se v kostýmku budu živit obchodováním na burze. No vážně, mě bavila i matematika, dokonce jsem vyhrála i pár školních olympiád.“

K obchodování však nedošlo, protože si už v taneční přípravce u Leony Kvasnicové, kde strávila pět let, uvědomila, kam ji to táhne. Po maturitě se díky svému talentu dostala do New Yorku, kde studovala na taneční škole Broadway Dance Center.

Klára Angeé Roučková Foto: archiv TV Prima

Díky zkušenostem, které nasbírala, se stala v roce 2009 součástí taneční skupiny JAD Dance Company, s níž dokonce doprovázela na jeho světovém turné Kanyeho Westa, známého jako Yeezy, či jen Ye. Americký rapper a hudební producent je držitelem 53 ocenění ze 161 nominací, včetně 21 cen Grammy.

Odskočila si ke zpívání

Jenže se ukázalo, že škála jejích zájmů je trochu širší, a Angeé, což je její umělecké jméno, si odskočila ke zpěvu. V projektu Aqua Babes spolu s ostatními členkami nazpívaly písničku Neříkej mi baby, která zaznamenala 13 milionů zhlédnutí. Vrátila se ale k tanci a také do Česka, kde přišla nabídka od známého tanečníka nigerijskočeského původu Yemiho.

Chvíli působila na jeho taneční akademii a je vděčná, že přes něj dostala nabídku podílet se na choreografii některých televizních pořadů. Díky tomu se setkala s mnoha známými osobnostmi, výjimkou nebyl ani Karel Gott. „Moc se snažil,“ vzpomíná na něj, „a doprovodné tanečnice pěkně protáčel!“

Netají se, že ji přitahuje televizní obrazovka. „Už jako malá jsem chtěla tančit s Dádou,“ vtipkuje. Co ji naopak nelákalo, byly muzikály, kde by se její hudební i taneční nadání uplatnila. „Ten styl mě neoslovuje. Mě baví komerční pořady. Někdo tomu říká křoví, ale mě baví hudební čísla nejen odtančit, ale celé je postavit, vymyslet."

Moderovat. A naživo!

Organizační talent se zúročuje při pořádání různých konferencí, jako byla naposledy jarní Singularity University v Praze, kde si své zkušenosti vyměňovali odborníci z nejrůznějších oblastí, včetně umělé inteligence. „Jak poplynou dny, co a jak se bude střídat, ale taky třeba jaká bude barva osvětlení," vysvětluje, v čem spočívala její práce. Tady nebyla tréma zdaleka tak velká, jako když rovnýma nohama skočila do televizního moderování. Bylo to krátce po prvním působení v Tváři, když ji režisér Michal Čech oslovil s nabídkou moderovat soutěž Eurovision Young Dancers.

Po boku Libora Boučka a Leoše Mareše moderovala soutěž Jeden proti všem. Foto: Petr Hloušek, Právo

Hlavním moderátorem byl Libor Bouček, ona měla zpovídat soutěžící v zákulisí - jako to dělá třeba Tereza Kostková ve StarDance. „V angličtině. Přímým přenosem. Před několika miliony diváků. Sama se házím do vody, abych zkusila něco nového. Takže jsem kývla, jako že ano, jasně, moc ráda. Jak se blížil den D, bylo mi čím dál hůř, měla jsem stažené hrdlo i žaludek. Ale pak to přešlo a já vše zvládla,“ říká. Moderování si pak zopakovala po boku Libora Boučka a Leoše Mareše v soutěži Jeden proti všem.