Szidi Tobias veselá, smutná i naděje plná

Szidi Tobias je dáma, která představuje na česko-slovenské šansonové scéně to nejlepší. Rodačka z východního Slovenska totiž disponuje hned několika vlastnostmi, které ne všichni její kolegové mají. Je to tak řadu let, a bylo to stejné i v neděli večer, kdy vystoupila na pražském Vyšehradě. Byla hostem Metropolitního léta hereckých osobností, které pořádá pražské Studio DVA.