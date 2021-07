Švýcarští Sinplus vydávají nový klip a míří k nám

„Vždycky jsme měli pocit, že Private Show (My RnR) je skladba, kterou byste měli poslouchat, když jste v autě, prostě zvýšíte hlasitost a jedete. Tady se zrodila myšlenka videoklipu tří holek, které cestují na festival a jen se dobře baví a užívají si cestu. Nemohou se dočkat, až se vrátí a uvidí živý koncert po měsících v lockdownu, jako my ostatní,“ popisují bratři Brogginiové.

Album Break The Rules, ze kterého je i aktuální singl a videoklip, vznikl z potřeby změny. Kvůli ní podnikli hudebníci cestu do USA. Cestování mezi Kalifornií a Nashvillem jim pomohlo objevit jejich kořeny. Hned na první poslech je jasné, o co bratrům šlo. Žádné triky a překombinovaná produkce, žádná schémata, jen kytara, baskytara, bicí, zpěv a spousta vášně.

„Mohli bychom pokračovat v psaní tohoto alba navždy, tak to je, když vás baví to, co děláte. Vždy jsme milovali silné kytarové riffy a svěží, napjaté rytmy, takže... to jsme udělali. A teď máme pocit, že jsme na těchto písních závislí,“ tvrdí bratři.