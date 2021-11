Svět mezi vídeňským valčíkem a Radeckého maršem

Je to svět devatenáctého století, kdy byly naše kraje součástí rakousko-uherské monarchie a kdy v něm vládlo Jeho apoštolské Veličenstvo císař František Josef I. Svět dam v róbách s klobouky ozdobenými pštrosím peřím, pánů s pěstěnými kníry v nóbl fracích, korpulentních harémových odalisek, ale také psů, koček a myší. Světové války, krvavé revoluce a politické turbulence byly v té době ještě v nedohlednu.

Takový svět je na mnoho světelných let vzdálen dnešní hyperkorektní době rasové, genderové a názorové vyváženosti, padajících soch i cenzury na internetu.

Dnes už by jen tak neprošlo bez povšimnutí ukazovat bílého kolonizátora s domorodcem v závěsu, jak stojí na Karlově mostě (Cestovatel Alberto Vojtěch Frič s indiánem Čerwuišem potkávají mistra Mikoláše Alše, 2000) nebo islámského nájezdníka znásilňujícího bílou dívku (Turecký důstojník odvádějící moravskou dívku, 1997).

Jenže do takového kontextu malířova díla nelze zasazovat. Born jako bytostný monarchista a milovník zašlých časů, které tak nějak plynuly mezi vídeňským valčíkem a Radeckého maršem (poctu maršálkovi na výstavě najdeme také), takto neuvažoval.

Každý, kdo má elementární znalosti z dějepisu, samozřejmě ví, že to doba tak idylická rozhodně nebyla. Ale v malířově mysli ano, a my bychom mu to neměli kazit. Už jen proto, že na obrázky Adolfa Borna se hezky dívá a stejně hezky se nad nimi i sní.