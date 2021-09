Svět knihy přivítal Laurenta Bineta i Davida Mitchella

„Měl jsem chuť změnit téma a metodu, pátrat sice po historické pravdě, ale zvolit hravější způsob a nastínit více možností naší minulosti. Ve francouzštině pro to používáme termín uchronie,“ uvedl v průběhu tlumočeného rozhovoru.

Rozhovořil se také o své připravované detektivce zasazené do renesanční Itálie v šestnáctém století, jejíž obsah stylově přirovnal k Sedmé funkci jazyka umístěné do novověké epochy Civilizace.

Vyjmenoval i oblíbené české literáty, mezi nimi Milana Kunderu, Jaroslava Haška nebo Vítězslava Nezvala, jehož vyšehradský hrob prý pravidelně navštěvuje. Zažertoval, že ho však do země kromě barokní architektury přitahuje především levné pivo a pohledné ženy.

Chystané novinky předvedli také domácí tvůrci. Dora Čechova divákům poskytla vhled do povídek Ženy, které potřebují muže, jež by se měly v knihkupectvích objevit v polovině října.

Zmínila, že v rámci říjnového Velkého knižního čtvrtka uvede román Srdce Evropy. „Vycházím z pamětí své babičky, která se narodila na Slovácku a během soumraku rakouskouherské říše pobývala půl roku ve Vídni. Připadaly mi obsahově a formálně mimořádně kvalitní. Soudobá vypravěčka s mou předkyní vede dialog o středoevropanství. Je to přemýšlivý příběh,“ doplnila.

Loňský objev roku Vratislav Kadlec, jenž porotu zaujal povídkovým souborem Hranice lesa, chystá s manželkou Ivanou Myškovou dětskou knihu. Novinky můžeme v nejbližších letech očekávat i od Josefa Pánka, který od oboru molekulární genetiky v roce 2017 odskočil k cenou ověnčenému románu Láska v době globálních klimatických změn, nebo od Lenky Elbe s prvotinou URaNovA, jež si prý stanovila soukromý termín odevzdání následující knihy do přespříštího roku.

Moderátorka mu v souvislosti s jeho popisem světů plných kolizí, zvratů a interakcí položila otázku, zda věří v osud. „Lidstvo se rádo opájí myšlenkou, že je řízeno shora. Pro mě je předurčení spíše metaforou. Vše, co o osudu vím, je, že o něm nic nevím,“ odvětil.

Společně mluvili o zdrojích inspirace nebo také o Future Library, do níž se zapojil rok po Margaret Atwoodové. Celosvětový projekt spočívá ve shromažďování dosud nezveřejněných literárních děl, která zůstanou nepublikovaná až do roku 2114. „Jsem přesvědčen, že překonáme veškeré výzvy dnešní doby, klimatickou krizi a jiné, a za sto let budou stále existovat lidé čtoucí knihy,“ řekl.