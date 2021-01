Svět knihy ohlásil start 10. června

„S ohledem na domácí i mezinárodní epidemiologickou situaci a plánovanou rekonstrukci průmyslového paláce se nabízí jediný možný termín, a to od 10. do 13. června 2021. Vzhledem ke klíčovému významu této největší knižní a literární akce v ČR, její nepostradatelnosti pro knižní obor i mezinárodní rezonanci byl daný termín schválen a my zahajujeme ostrou fázi příprav na něj,“ sdělil ředitel festivalu Radovan Auer.