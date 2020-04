Streamované koncerty nabídne Vladivojna, Mucha i Plastic People

Od 27. dubna se bude přenášet každý den jeden koncert. Začne Vítkovo kvarteto a Veteráni studené války, další večer patří legendám undergeroundu The Plastic People of the Universe, poté nastoupí hudebnice Vladivojna La Chia spolu s Evou Turnovou a její Eturnity. Čtvrtý večer zazpívá alternativní písničkářka Mucha.