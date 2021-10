Spisovatelka Dominika Prejdová: Všechno se dá zvládnout

Řekla bych, že ano. Skýtá trochu odlišné výzvy než běžná rodina, s nevlastními dětmi je to vždy obtížnější, protože jste vlastně pozadu. Neznáte je odmalička, pořád něco doháníte, což tak docela nejde, a máte k nim chtě nechtě rozdílný vztah než k biologickým potomkům. Tolik si toho k nim nedovolíte jako k vlastním, ale oni to mají vůči vám také tak. Jejich emoce, ty dobré i ty zlé, se dostávají rodičům, ne vám.

Zároveň k partnerovým dětem vzniká na základě vydřeného svazku silná, typově jiná vazba. Jejich ambivalentní vztah k vaší osobě však lze přijmout a pracovat na něm. Prošla jsem si mnoha deziluzemi, například jsem měla na úplném počátku naivní představu, že budu druhou mámou. Brzy mi došlo, že o tom to není, že matku mají a nepotřebují jinou. Náročné je se v tom všem nějak najít. Snažila jsem se popsat, jak je to pro všechny zúčastněné těžké, ačkoli pro každého jinak.

Nemyslím si, že jsem ji chtěla nějak potlačit. Je to spíše dáno použitým dokumentárním stylem. Hrdinka pozoruje okolí a ostatním postavám tak logicky dává větší váhu. Přitom však zůstává ústředním charakterem.

Člověk je neustále v napětí z pocitu, že ani jednu věc nedělá naplno. Původně jsem zapisovala jednotlivé rodinné scény, ale posléze mi připadalo, že coby literární text by dílo fungovalo lépe.

Nebylo to tak, že bych poslední dekádu nic nedělala a teď se vrátila. Za uplynulou dobu jsem zkoušela více věcí a některé z nich prostě nevyšly. Z čeho je den jsem začala psát už poměrně dávno, byla to tak trochu časosběrná práce, dlouho jsem navíc hledala nakladatelství, které by se zhostilo vydání.