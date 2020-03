Spisovatel Simon Mawer oceňuje český smysl pro humor

Česko Mawer navštívil několikrát, jeho oblíbeným místem je Brno. „To město mi tolik dalo, od Gregora Mendela po Skleněný pokoj. Ale také mi přineslo osobní radosti, od Janáčkovy hudby po nejúžasnější ohňostroj, jaký kdy uvidím, Ignis Brunensis 2012, jenž byl poctou Gregoru Mendelovi. A také naprostou radost z toho, že jsem byl svědkem adaptace jednoho ze svých románů na jeviště skvělého Městského divadla Brno. To byl možná vrchol mé spisovatelské kariéry.“

Román se dočkal také stejnojmenného filmového zpracování. Snímek Skleněný pokoj má celkem šest nominací na Českého lva. „Myslím, že to vypadá skvěle, užil jsem si strašidelnou, téměř elegickou atmosféru, kterou to evokuje. Ale je to film, během dvou hodin je nemožné zachytit komplexnost a propracovanost čtyřsetstránkového románu,“ uvedl Mawer.