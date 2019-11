Spisovatel Juraj Červenák: Mé knihy jsou oddechová literatura

Jezdím do Prahy sice až sedm hodin, ale když už dorazím, každá chvilka je pro mě radostná. Vidím se s redaktory, nakladateli, s mnoha přáteli. České prostředí je pro mě domácí, přiznám se, že jsem v myšlení stále Čechoslovák. I na sociálních sítích se ke knihám vyjadřuje směs českých a slovenských čtenářů, kteří mezi sebou dobře komunikují. Je to vlastně jedna homogenní skupina lidí.

Nejsem si jistý, že otázka Slovanstva souvisí s muslimskou migrací. Oblíbil jsem si slovanská témata, byť v žánru fantasy. Jsou v nich mytologické, historické náměty. Je to snad víc než dvanáct knih, které jsem o tom napsal. Současně si myslím, že ne každý musí snít o všeslovanském bratrství. Jsem názoru, že jde spíš o uměle vytvořenou konstrukci.

S otázkami národnosti ve svých knihách dost bojuju. Méně možná v dávných praslovanských časech, ale kolem roku 1600 mělo české etnikum hlas v rámci habsburské říše. U nás na Slovensku to byla divoká etnická směs. Panuje vědomí, že v dobách protitureckých válek ovládala to území uherská šlechta, což je mylná představa. Městské prostředí na Slovensku nebo v Horních Uhrách bylo především německé. Platí to ve značné míře i o českých zemích. Takže musím trošku i uměle dokreslovat národnostní myšlení postav.